На дюрдьовскик балу було весело

ДЮРДЬОВ – У шветочней и веселей атмосфери и того року отримани традицийни „Бал широких сукньох”, хтори позберал коло 130 госцох зоз вецей местох.

Бал отримани всоботу, 7. фебруара у просторийох КУД „Тарас Шевченко”, а попри Дюрдьовчанох, було и госцох зоз Коцура, Жаблю, Руского Керестура, Нового Саду, Петроварадину, Баноштору и Републики Горватскей.

Як и каждого року, подзелєна и томбола хтору обезпечели сто давацец тройо приватни поднїмателє и явни установи, а було двасто осем награди. Главну награду, бициґлу достал Никола Тиркайла зоз Дюрдьова чия дзивка, Кристина Хромиш була єдина облєчена до шветочних руских сукньох.

Од атрактивнєйших наградох булона томболи подзелєне: малюнох Владимира Дороґхазия, фурик, миксери, печене праше, торти, традицийно од Хромиша сто кили ґереґи у сезони, вецей козметични услуги, тлаченє, балиранє, вечери и полудзенки, желєзни циви, як и вецей награди у векшим виносу пенєжу.

На „Балу широких сукньох” присутних, и того року забавял Тамбурови оркестер Коцурски бетяре, а орґанизатор Балу бул Управни одбор КУД „Тарас Шевченко”.