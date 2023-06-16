На Дзень „Руского слова” додзелєна награда часописа „Шветлосц” (фото, видео)

НОВИ САД – Новинско-видавательна установа „Руске слово” вчера, 15. юния означела свой дзень, односно 78-рочнїцу виходзеня тижньових новинох по руски „Руске слово”. З тей нагоди додзелєна и порядна дворочна награда „Микола М. Кочиш” часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц” за 2022–2023. рок, др Ани Римар Симунович.

У просторийох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе (Футожска 2/III), у кругу членох колективу, вонкашнїх сотруднїкох и пензионерох „Руского слова” директор Установи Борис Варґа привитал присутних. Вон з тей нагоди гварел же велї пензионере интелектуално и творчо активни и присутни у колективе. Вони маю цо понукнуц руским читачом и од нїх ше можу учиц шицки младши колеґи. Вони важна каричка у ланцу виданьох и найдозретши су авторе.

Одвичательни редактор часописа „Шветлосц” Миколи М. Цапа придал награду „Микола М. Кочиш” за 2022–2023. рок др Ани Римар Симунович. У обгрунтованю за награду одвичательного редактора часописа Миколи М. Цапа, Римар Симунович наградзена за найлєпше авторске дїло – Мац Жем у литературней творчосци Штефана Гудака у контексту предлужованя поетики Михайла Ковача, а тиж и за активносц у редакциї часописа „Шветлосц” и окремне доприношенє у науки, литератури, култури и уметносци по руски.

Добитнїца награди подзековала зоз словами же була нєсподзивана кед дознала же достанє тоту награду бо ма чувство же є лєм на початку у своєй драги у науки. Вона тиж и повинчовала часопису „Шветлосц” же достал катеґоризацию наукового часопису до чого нє лєгко дойсц, а нє лєгко анї отримац тоту категоризацию.