На Дзень „Руского слова“ додзелєни награди Мариї Ковачевич и Михайлови Планкошови

НОВИ САД – Новинско-видавательна установа „Руске слово” означела свой дзень, у кругу колектива, представнїкох Нацоналного совиту Руснацох, членох Управного одбору и пензионерох Установи.

З тей нагоди додзелєни порядни дворочни награди часописох „Заградка“ и МАК у форми дипломох и пенєжней суми, а кажди рок дзень фирми пошвецени пензионером, котри активно помагаю у твореню змистох.

Награда Часописа за дзеци „Заградка”, котра ноши мено „Михайла Ковача”, додзелєна Мариї Ковачевич як илустраторки, за найлєпше авторске дїло илустрацийох и иновативносц у сликовнїцох кнїжкох за дзеци у едициї „Заградка”, як и у самим Часопису за дзеци „Заградка”.

Награда мултимедиялного часпису за младих МАК додзелєна Михайлови Планкошови за найлєпши авторски тексти и активносц у часопису МАК, за период од 2022. по 2024. рок.

Госцох и колектив привитал директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа и з тей нагоди гварел же велї пензионере хтори вишли зоз Установи интелектуално и творчо барз активни и маю цо понукнуц руским читачом и же вони важна каричка у виданьох.

Дзень Установи повинчовал и предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац зоз словами же НСР вше бул зоз Установу, а будзе и надалєй у шицких проєктох и виволаньох и же ситуация нє лєгка, алє кед ше будзе вєдно и кед ше будзе мац исту мисию и кед ше будзе исто роздумовац будзе лєгчейше.

Предсидателька Управного одбору НВУ „Руске слово” Златица Няради гварела же зоз приношеньом нового статуту приходзи и до вименкох, тиж же ше роби на новей систематизациї и вона дума же кед нє того року, алє вшелїяк же приходза лєпши часи за Установу.

Дзень фирми ше означує штредком юния, кед 15. юния 1945. року вишло перше число новинох „Руске слово“. (Од теди установа розвила ище шейсц дїялносци: Часопис за дзеци „Заградка“ порушани 1947, видавательство кнїжкох руских авторох розпочане 1961, Часопис „Шветлосц” почал виходзиц 1952, Часопис за младих МАК – 1972, дньова Информативна аґенция и сайт 2006, а Документацийни центер „Руского слова” 2020. року.)