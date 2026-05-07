На Дзуря пошвецене жито

ДЮРДЬОВ – У дюрдьовскей грекокатолїцкей Церкви Рождества Пресвятей Богородици вчера и у Церкви святого архангела Михаїла у Ґосподїнцох, 6. мая преславене швето велькомученїка Георгия – Дзуря.

Вельку службу Божу котра була на 10 годзин служели о. Борис Холошняй и парох дюрдьовски о. Михаил Холошняй.

По Служби, у церковним дворе пошвецени снопчки жита, хтори за тоту нагоду скошели члени Церковного одбору. Штири снопчки жита були пошвецени зоз штирох бокох, цо символизує штири боки дюрдьовского хотара.

По пошвецаню вирни могли вжац житко и однєсц дому. По традициї житко ше чува у обисцу, дзецом ше з нього правя венчики за под заглавчок, дава ше статку и ноши на теметов своїм милим.

У Грекокатолїцкей церкви святого архангела Михаїла у Ґосподїнцох, вирни тиж означели швето Дзуря.

Вельку службу Божу, котра була на 8 годзин, служел священїк о. Борис Холошняй, а по служби у церкви пошвецене жито котре парохиянє потим однєсли до свойого дому и на теметов ґу своїм блїским.