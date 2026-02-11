На електронскей схадзки принєшени одлуки о Заводу

РУСКИ КЕРЕСТУР – У периодзе од 6. фебруара годзин по 9. фебруар до 12 годзин, отримана електронска 44. схадзка Националного совиту Руснацох (НСР). На дньовим шоре було пейц точки, шицки вязани за Завод за културу войводянских Руснацох.

Дата потримовка вименком Систематизациї роботох у Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР), понїщена одлука о предкладаню предсидательох и членох Управного одбору (УО) и Надпатраюцого одбору (НО) тиж до ЗКВР, и предложени нови предсидателє и члени до тих двох орґанох.

По першей точки члени НСР дали єдногласну потримовку на вименки у Правилнїку о орґанизациї и систематизациї роботох у ЗКВР. Меняю ше часци тексту котри ше одноша на роботне место сотруднїк за унапредзенє дїялносци установи култури, односно преширюю ше условия за конкурованє на тото роботне место.

Гоч ище прешлого року у маю, НСР принєсол одлуку о предкладаню предсидателя и членох Управного одбору до ЗКВР, по нєшка Покраїна нє меновала тот управяцки орґан, и прето було потребне понїщиц тоту одлуку. НСР понїщел одлуку од 28. мая по котрей за предсидателя УО бул предложени Желько Ковач зоз Руского Керестура, а за членох Любица Отич зоз Дюрдьовам, др Дюра Гарди зоз Нового Саду, Ана-Мария Рац зоз Нового Саду, и Марина Хома зоз Нового Саду як представнїца занятих.

После понїщеня тей одлуки, вигласанє же НСР предклада до УО ЗКВР Мартицу Тамаш зоз Вербасу за предсидательку, а за членох: Мирона Джуню зоз Руского Керестура, Биляну Ковачевич зоз Руского Керестура, Сенку Мученски зоз Нового Саду, и Михайла Киша зоз Коцура.

Надалєй понїщена одлука НСР о менованю предсидателя и членох НО Заводу, у котрей за предсидателя бул предожени Славко Бучко зоз Нового Саду, а за членох: Ясмина Надь зоз Руского Керестура, Сашо Паленкаш зоз Руского Керестура, и Валентина Колошняї зоз Руского Керестура спред занятих.

У новим предкладу за предсидателя НО предложени Славко Няради зоз Нового Саду, а за членох Татяна Колєсар зоз Коцура и Владимир Надь зоз Руского Керестура.

На схадзки мали право гласац шицки 19 члени НСР, а гласали лєм дванацецеро: Стеван Самочета, Михайло Фейса, Мелания Мали, Славиша Сабадош, Михайло Пашо, Биляна Ковачевич, Наташа Макаї Мудрох, Микола Кухар, Олена Папуґа, Владимир Олеяр, Тамара Балоґ, и Микола Папуґа.