На Емаус фесту отримани екуменски форум и концерт

РУСКИ КЕРЕСТУР – З богату и квалитетну програму всоботу, 1. юния отримани други Емаус фест.

Фестивал почал на 16 годзин у виронаучней сали у порти керестурскей церкви св. о. Миколая зоз екуменским форумом на тему „Єден ваш оцец – тот на нєбе“ Мт 23:10.

На форуме участвовали поверенїк младих зоз Сримского владичества о. Душан Милекич, поверенїк за младих Евагелистичней словацкей церкви о. Мирослав Поничанин, православни священїк парох у Степановичеву о. Оґнєн Верич и поверенїк за младих нашей Епархиї о. Владимир Еделински Миколков. Модератор Форуму бул вироучитель и богослов Марко Радакович.

После того за младих отримане преподаванє на котрим окрем уж спомнутих участвовали и о. Бранко Чурчин, анґажовани у центрох за борбу процив зависносци при Сербскей православней церкви од котрих єден на Ченею, та парох парохиї Купрес и член совиту медзирелиґийного диялоґа о. Томо Млакич.

Преподаванє на тему о. Душана Милекича „Млади як ношителє екуменизма – можлївосци и виволаня“ було блїзке младим и вони го дзечнє послухали.

На шицких збуваньох того дня присутни були и керестурски парох о. Владислав Варґа и домашнї капеланє.

Тот дзень заокружени зоз концертом на котри ше одволало 12 ансамбли, припаднїки рижних церквох, котри през шпив и свой наступ славели Господа, заєднїцкого Оца нашого. Вони витворели окремну атмосферу у прекрасним окруженю дзе коло 90. учашнїки и вецей як тристо присутних у публики почувствоали заєднїцтво у присутносци Мариї Водицовей.