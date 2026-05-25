На Фестивалу балетских школох наградзени Дарио Корпаш

НОВИ САД – Фестивал балетских школох Сербиї отримани, всоботу 23. мая у Городскей концертней сали. На Фестивалу, участвовали три балетски школи, а медзи нїма и Балетска школа у Новим Садзе. У вецей катеґорийох наградзени и млади балетан Дарио Корпаш.

Медзи коло 55 учашнїкох, у катеґориї варияцийох за 3. класу основней балетскей школи Дарио Корпаш найлєпше оценєни и освоєл перше место. У катеґориї Класични балет – формация з ґрупу за хореоґрафию Царски валцер, Дариова ґрупа завжала 2. место,а у катеґориї Сучасни танєц за хореоґрафию Польске квеце, завжали 3. место.

Школяр Основней балетскей школи у Новим Садзе Дарио Корпаш у трецей класи при професорки Марияни Пенович.