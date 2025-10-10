На Ґастрофесту буду представени и руски єдла

БЕЧЕЙ – На нєдзелю, 12. октобра, у Ґоранским парку у Бечею будзе отримана манифестация Ґастрофест пошвецена автентичним смаком домашнїх єдлох.
Попри ґастро роботньох, буду отримани и рижни програми за дзеци, пияц домашнїх продуктох и промоция локалних ресторанох. Того дня будзе пририхтана и єдинствена вистава предметох хтори ше хасновало у пририхтованю єдлох од давних часох по нєшка, у сотруднїцтве зоз бечейским музейом.
На Ґастрофесту будзе представена и кнїжка руских рецептох на сербским язику „Rusinski tradicionalni kuvar”, хтора вишла у виданю НВУ „Руске слово”, а авторка кнїжки Блажена Хома Цветкович представи присутним нашо найпопуларнєйши єдла.
Попри тим, Иван Канюх спред Руского културного центру, нащивительом укаже як ше прави пироги, а потим их годно и покоштовац.