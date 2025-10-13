На Ґастрофесту представени руски єдла и Руска кухарка (фото)

БЕЧЕЙ – У Ґоранским парку у Бечею внєдзелю, 12. октобра, отримана манифестация Ґастрофест, на хторей през роботню представени руски єдла и кнїжка руских рецептох на сербским язику „Rusinski tradicionalni kuvar”, у виданю НВУ „Руске слово”.

На импровизованей бини о руских традицийних єдлох, о способу їх представяня, як и о самей кнїжки рецептох бешедовала єй авторка Блажена Хома Цветкович, док источасно Иван Канюх правел капущанїки, цо могло провадзиц на вельким видео екрану.

Попри тим, Иван Канюх, вєдно зоз членами свойого тиму, пририхтовал пироги зоз сиром, шпинатом, сланїну, месом, шампиньонами и другима додатками хтори нащивителє могли покоштовац.

Ґастофест позберал барз вельо нащивительох, а провадзаци програми провадзели и дзеци за хторих були обдумани вецей бависка, орханизовани и ґастро роботнї, отримани пияц домашнїх продуктох и промоция локалних ресторанох. За любительох превозкох була орґанизована и вистава олд таймерох.