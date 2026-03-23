На Гиподроме отримана роботна акция

РУСКИ КЕРЕСТУР – На керестурским гиподроме „Леї”, всоботу 21. марца, Конїцки клуб „Русин” орґанизовал роботну акцию у хторей участвовали числени волонтере зоз валалу.

Пре роботи на асфалтованю улїчкох у цалей општини, Конїцкому клубу ше удало достац векше количество струганого асфалту, а з оглядом же уж мали одредзене количество од скорей, помоцна дражка, хтора ше находзи з нукашнього боку кругу коло пантлїки у хторей ше конї обегую, длужини коло 850 метери и ширини коло 2,5 метери тераз подполно засипана зоз тварду подлогу.

Зоз тим ришени вецейрочни проблем, понеже ше тераз тоту дражку годно хасновац през цали рок, без огляду на хвилю, нє лєм под час конїцких обегованьох кед по нєй идзе судийска превозка хтора провадзи обегованя, алє и за тренинґ зоз коньми, понеже потераз кед було диждж и блато, нє було условия анї за основни тренинґ.

Од механїзациї ту бул єден вельки баґер за утовар, два менши баґери за ровнанє дражки, коло 10 трактори зоз киперками и єден зоз дерлячу, як и велї людзе хтори пришли помогнуц зоз грабелками и лопатами.