На годзинки знова час прецека

РУСКИ КЕРЕСТУР – После законченя роботох на громобрану, односно на турнї Катедралней церкви св. отца Миколая, конєчно почала робиц и годзинка.

По словох тутора керестурскей церкви Владимира Романового, вон вєдно з другим тутором Владимиром Будинсковим оправел механїчне очкодованє на годзинки. Предсидатель Церковного одбору Мирослав Новта направел софтвер котри бул потребни и годзинка почала робиц.

Остало ище оспособиц дзвон по мену „Петроˮ. За тото потребне обезпечиц єдну часц котра нєобходна же би и тот дзвон конєчно задзвонєл.