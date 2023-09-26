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На годзинки знова час прецека

автор Ол. Живкович
автор Ол. Живкович 117 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – После законченя роботох на громобрану, односно на турнї Катедралней церкви св. отца Миколая, конєчно почала робиц и годзинка.

По словох тутора керестурскей церкви Владимира Романового, вон вєдно з другим тутором Владимиром Будинсковим оправел механїчне очкодованє на годзинки. Предсидатель Церковного одбору Мирослав Новта направел софтвер котри бул потребни и годзинка почала робиц.

Остало ище оспособиц дзвон по мену „Петроˮ. За тото потребне обезпечиц єдну часц котра нєобходна же би и тот дзвон конєчно задзвонєл.

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