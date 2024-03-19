На госцованю освоєни три боди

КАРАВУКОВО – Фодбалски клуб Русин, внєдзелю, 17. марца у трецим колу першенственого стретнуца Подручней фодбалскей лиґи Зомбор бавел у Каравукове процив екипи Полет зоз Каравукова и заначел важну побиду зоз резултатом 3:5.

Ґоли за ФК Русин дали: Саянкович у 11. минути, Сушич у 52., Мароєвич у 60. минути, Божович у 65. и Йованович у 80. минути.

На „горуцим” госцованю у Каравукове, екипа Русина зазначела важну побиду и уписала нови три боди. На стретнуцу у Каравукове указани осем жовти и аж штири червени картони.

ФК Русин после трох одбавених першенствених стретнуцох ма освоєни седем боди, зазначел два побиди и єдно нєришене стретнуце и находзи ше на 11. месце на таблїчки.

Русин бавел у составе – Михайло Надь, Стефан Тома, Боян Голик, Александар Кочиш, Деян Павлович, Стефан Мароєвич, Михаило Божович, Дарко Сушич, Матей Саянкович, Иван Чапко и Деян Чернок. До бависка ище вошли: Илия Йованович, Лука Иличич, Матей Кршич и Велько Шомодї.

У идуцим 4. колу ПФЛ Зомбор, на нєдзелю 24. марца, ФК Русин у Руским Керестуре будзе бавиц процив екипи Будучносц зоз Ґложану, а стретнуце почина на 15 годзин.