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На Илиї ше модлєло же би було дижджу

автор Вл. Дїтко
автор Вл. Дїтко 4 Опатрене

ШИД – На швето Святого пророка Илиї вчера, 2. авґуста, у церкви Преображеня Господнього парох о. Михайло Режак служел Службу Божу хтора була благодарна, а молитви були упуцени Святому Илийови же би отворел нєбо и пущел диждж на шицки рошлїни.

У казанї о. Режак бешедовал о значносци пророка Илиї у духовним живоце визначуюци же Илия у старших рокох постал пророк з вирносцу до Господа Бога и нависцуюци же Син Божи придзе и же му треба порихтац драгу, бо приходзи у мено Господнє.

З нагоди швета, Службу Божу у церкви Архангела Михаила у Беркасове служел парох о. Владимир Еделински Миколка, а у Бачинцох у церкви Святого апостола и євангелисти Луки Службу Божу служел парох о. Дарко Рац.

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