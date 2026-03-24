На интронизациї и владика кир Георгий Джуджар

БРАТИСЛАВА – У Грекокатолїцкей катедрали Воздвижения чесного крижа, всоботу 21. марца одбула ше интронизация епископа Братиславскей епархиї преосвященого владики кир Милана Лаха.

Преслава була на Акафистову соботу зоз учасцу апостолского нунция у Словацкей Николу Дїрасоли, прешовского архиепископа и митрополита владики Йони Максима, кошицкого епарха владики кир Кирила Василя, и емеритного братиславского епарха владики кир Петра Руснака. Медзи госцами на интронизациї бул кошицки емеритни епарх владика Милан Хаутур, епископ мукачовскей русинскей традициї – мукачовски епарх Теодор Мацапула, нїредьхазски епарх Авел Сочка и епарх владика кир Георгий Джуджар. Присуствовали и вельочислени римокатолїцки бискупове и священїки, як и епископ Українскей грекокатолїцкей церкви преосвящени архиепископ Святослав Шевчук.

Архиєрейску службу Божу предводзел и наказовал прешовски архиепископ и митрополит Йона. Обряд интронизациї ше одбувал зоз читаньом Евангелиї, а двоме епископи владика Кирил Василь, кошицки епарх и владика Петро Руснак емеритни братиславски епарх приведли нового братиславского епарха пред митрополита Йону хтори замодлєл апостолского нунция Николу Дїрасолия же би пречитал булу хтору послал папа римски Лєв XIV. После того ше случела найзначнєйша хвилька – митрополит Йона дал епархови Лахови жезло.

Тераз уж емеритни владика кир Петро Руснак наполнєл свой канонични вик 75 роки живота у септембру 2025. року и по церковним праву ма право дац резиґнацию, а вон то и поробел, та владика Милан Лах постал други епарх у Братиславскей епархиї, хтора постала епархия 2008. року кед Грекокатолїцка церква у Словацкей постала митрополитна церква.

Владика Петро Руснак ше народзел 1950. року у Гуменим у фамелиї грекокатолїцкого священїка хтори под час комунистичного режиму бул прешлїдовани и вигнати до Ческей. Рукоположени бул за священїика 1987. року у Прешове, бул священїк у велїх парохийох, помагал най ше обнови семинария у Прешове, бул парох у Бардейове и декан у Братислави. Року 2008. Папа Венедикт XVI го меновал за першого братиславского епарха.

Нови братиславски епарх Милан Лах, хтори заменєл епарха Петра Руснака, народзени 1973. року у Кежмарку од родичох хтори зоз русинского валалу Остурня. Студитал на Грекокатолїцким факултету у Прешове, член є Товариштва Исусового (єзуїтох), та робел як наукови роботнїк у Центре за спиритуални Виход–Заход Михала Лацка. Докторовал у Риме на тему „Ступанє Юрия Йоаникуя Базиловича, ЧСВВ до монашескей формациї василиянох Мукачовскей епархиї од 1789–1821. року”. За епископа Прешовскей грекокатолїцкей епархиї рукоположени у Лютини 2013. року, 2018. року є интронизоваи за епарха у Парми, а 2023. року папа римски Франциск го меновал за помоцного епископа Братиславскей грекоактолїцкей епархиї. Того року постал епарх тей епархиї. Владика Милан Лах ма русинске походзенє хторе активно промовує, та кед бул попис жительства у Словацкей робел кампаню же би ше Руснаци уписали так яки маю коренї. У Епархиї св. о. Миколая бул даскельо раз, та и на Медзинародней конференциї о владикови Дионизийови Нярадийови.