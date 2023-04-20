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На ютре будзе акция добродзечного даваня креви

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 77 Опатрене

ДЮРДЬОВ – На ютре, 21. априла, у Месней заєднїци Дюрдьов будзе орґанизоване добродзечне даванє креви.

Просториї буду отворени од 8 до 10:30 годин, а орґанизаторе поволую шицких хтори можу же би пришли и потримали тоту акцию.

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