Вистава иконох Арсения Теодоровича будзе нєшка отворена у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Велькей виронаучней сали у порти Церкви св. отца Миколая нєшка, 27. децембра будзе отворена вистава фотоґрафийох иконох, котри за грекокатолїцки церкви намальовал Арсениє Теодорович.

Новинарска асоцияция Руснацох (НАР) з нагоди Крачунских шветох пририхтала виставу фотоґрафийох иконох котри за грекокатолїцки церкви концом 18. и початком 19. вику намальовал познати маляр Арсениє Теодорович. Нащивителє увидза и деталї иконостасох котри виробел познати древорезбар Арсениє Маркович.

Икони на фотоґрафийох, хтори буду на вистави з найвекшей часци походза зоз по тераз нєпознатого иконостасу зоз Грекокатолїцкей церкви св. Юря у месце Стойдраґа при Самобору у Републики Горватскей. Проєктни тим НАР-у, дзекуюци пренайдзеним контрактом у архиву Крижевацкого владичества, нєдвосмислово утврдзел авторство Теодоровича и Марковича.

На вистави будзе презентовани и портрет владики Констанита Станича, котри намальовал тиж Арсениє Теодорович, цо историчаром уметносци по тераз нє було познате.

Вистава, чию реализацию оможлївел Завод за културу войводянских Руснацох, о два тижнї, будзе орґанизована и у Коцуре з нагоди крачунских шветох по старим календаре.

Виставу отвори Ирина Гарди Ковачевич.