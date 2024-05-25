На ютре Дзень Руснацох у Републики Горватскей

ВУКОВАР (ГОРВАТСКА – На нєдзелю, 26. мая, отрима ше шветочна академия з нагоди преслави Дня Руснацох у Републики Горватскей.

Преслава почнє зоз покладаньом венцох при Крижу на улїву Вуки до Дунаю на 16.00 г, а потим на 16.30 г у фоаєю Горватского дому Вуковар, отвори ше виставу „Мистецтво енкаустики“. Шветочна академия почнє на 17.00 г у Горватским доме Вуковар (Й. Й. Стросмаєра 20).

Орґанизаторе преслави Союз Русинох Републики Горватскей (РГ) и Рада рускей националней меншини Вуковарско-сримскей жупаниї, а покровителє Совит за национални меншини РГ, Министерство наукох и образованя РГ, Союз Русинох РГ и Горватски дому Вуковар.