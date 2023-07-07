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На ютре караоке вечар по руски

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 106 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” на соботу, 8. юлия, на 21 годзин почнє треци Караоке вечар по руски. Сход учашнїкох будзе на 20:30 годзин.

На концу програми, як и прешлих рокох, публика годна гласац за побиднїка хтори достанє специялну награду, а потим у просторийох Дружтва будзе друженє.

Орґанизаторе, млади зоз КУД „Тарас Шевченко” поволую шицких зацикавених же би пришли и уживали у рускей музики.

Стретнуце потримало Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох.

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