За викенд концерти шпивацких ґрупох зоз Словацкей и Польскей

ДЮРДЬОВ/ЖАБЕЛЬ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” на ютре, 18. мая на 20 годзин будзе концерт шпивацкей ґрупи „Кичера” зоз Снїни зоз Словацкей и шпивацкей ґрупи „Лопиенка” зоз Цисни зоз Польскей.

На нєдзелю ґрупи, вєдно зоз Хором „Пасторала” зоз Жаблю, отримаю концерт и у голу Основней школи „Милош Црнянски” у Жаблю на 19 годзин.

Союз Рснацох Українцох Сербиї и Општина Жабель орґанизаторе концертох, з потримовку Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, а концерти ше отримує знагоди Дньох Жаблю.