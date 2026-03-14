На ютре на радию емисия Културна панорама

НОВИ САД – На Радио програми по руски на нєдзелю, 15. марца, на 12:30 годзин будзе емисия Културна панорама.
У найновшей емисиї Културна панорама годно послухац, медзи иншим, о конститутивней схадзки Одбору за информованє Националного совиту Руснацох як и о схадзки Шветовей ради Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох котра отримана у Орадеи у Румуниї. Тиж, годно послухац и о пририхтованю за друкованє нових кнїжкох НВУ Руске слово, як и о промоциї виданьох на наиходзацим Новосадским сайме кнїжкох.
Редакторка и водителька емисиї: Саня Дивлякович. Емисию Културна панорама ше емитує кажду нєдзелю на 12:30 г и репризно на 23:00 г, а мож ю послухац на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини.