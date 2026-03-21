На ютре на радию емисия Културна панорама

автор РТВ, С. Дивлякович
НОВИ САД – На Радио програми по руски на нєдзелю, 22. мaрца, на 12:30 годзин будзе емисия Културна панорама.

У найновшей емисиї Културна панорама годно послухац, медзи иншим, упечатки ґлумцох по премиєри найновшей представи Кантата за Ленку и Лазу Руского Народного театру Петро Ризнич Дядя, як и о новосадскей промоциї зборнїка Меншински язики у Войводини: язична образовна политика, идеолоґия и пракса редакторки др Мариї Мандич.

Будзеце мац нагоду послухац и розгварку зоз кир Георгийом Джуджаром котри зоз святочну Архиєрейску службу Божу у Руским Керестуре, означел 25-рочнїцу як є пошвецени за владику.

Редакторка и водителька емисиї: Саня Дивлякович. Емисию Културна панорама ше емитує кажду нєдзелю на 12:30 г и репризно на 23:00 г, а мож ю послухац на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини.

