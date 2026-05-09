На ютре на радию емисия Културна панорама

НОВИ САД – На Радио програми по руски на нєдзелю, 10. мая, на 12:30 годзин будзе емисия Културна панорама.
У найновшей емисиї Културна панорама годно послухац звит зоз схадзки Одбору за културу Националного совиту Руснацох на котрей розподзелєни средства по конкурсу того Одбору. Будзе бешеди и о Новинско информaтивней аґенциї Рутенпрес, котра успишно роби у НВУ Руске слово полни 20 роки и кельо вона значи нашим Руснацом.
Редакторка и водителька емисиї: Саня Дивлякович. Емисию Културна панорама ше емитує кажду нєдзелю на 12:30 годзин и репризно на 23:00 г, а мож ю послухац на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини.