На ютре на радию емисия Културна панорама

автор РТВ, С. Дивлякович
НОВИ САД – На Радио програми по руски на нєдзелю, 17. мая, на 12:30 годзин будзе емисия Културна панорама.

У найновшей емисиї Културна панорама годно послухац о пририхтованьох за преславу Националного швета Руснацох у Републики Горватскей, алє и о актуалним конкурсу за нови театрални тексти малих сценских формох. Будзе бешеди и о першим бавеним филму на русинским язику Потопа зоз Словацкей Републики.

Редакторка и водителька емисиї: Саня Дивлякович. Емисию Културна панорама ше емитує кажду нєдзелю на 12:30 г и репризно на 23:00 г, а мож ю послухац на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини.

