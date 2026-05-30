На ютре на радию емисия Културна панорама

НОВИ САД – На Радио програми по руски на нєдзелю, 31. мая, на 12:30 годзин будзе емисия Културна панорама.

У найновшей емисиї Културна панорама годно послухац звити зоз Републичного змаганя зоз руского язика котре отримане у Дюрдьове и зоз концерту дзецох котри ходза на руски язик у вербаских школох.

Будзе слова и о активносцох Националного совиту Руснацох у вязи зоз образованьом и уписом до окремного виберанкового списку.

Редакторка и водителька емисиї: Саня Дивлякович. Емисию Културна панорама ше емитує кажду нєдзелю на 12:30 г и репризно на 23:00 г, а мож ю послухац на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини.