На ютре на радию емисия Културна панорама

НОВИ САД – На Радио програми по руски на нєдзелю, 8. марца, на 12:30 годзин будзе емисия Културна панорама.
У найновшей емисиї Културна панорама годно послухац медзи иншим упечатки учашнїкох, орґанизаторох, публики и побиднїкох тогорочного 36. Фестивалу новей рускей шпиванки Ружова заградка.
Тиж пририхтане и огляднуце на промоцию музичного албуму Музични калеидоскоп Женскей шпивацкей ґрупи Дома Култури Руски Керестур, котра отримана у Новим Садзе.
Редакторка и водителька емисиї: Саня Дивлякович. Емисию Културна панорама ше емитує кажду нєдзелю на 12:30 г и репризно на 23:00 г, а мож ю послухац на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини.