На ютре на Радио програми по руски Културна панорама

НОВИ САД – На Радио програми по руски на нєдзелю, 15. фебруара, на 12:30 годзин будзе емисия Културна панорама.

У найновшей емисиї Културна панорама годно послухац о активносцох, алє и як закончени роботи на закрицу у Доме култури Руски Керестур. Годно дознац и информациї вязани за наиходзаци 36. Фестивал рускей шпиванки Ружова заградка и як мож дойсц до уходнїцох, а призначена и розгварка зоз Мирославом Малацком о тим же двойо ґлумци Руского народного театру Петро Ризнич Дядя часц и театралного ансамблу Стеван Сремац зоз Червинки у тей сезони.

Редакторка и водителька емисиї: Саня Дивлякович. Емисию Културна панорама ше емитує кажду нєдзелю на 12:30 г и репризно на 23:00 г, а мож ю послухац на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини.