На ютре на Радио програми по руски Културна панорама

НОВИ САД – На Радио програми по руски на нєдзелю, 8. фебруара, на 12:30 годзин будзе емисия Културна панорама.

У найновшей емисиї Културна панорама годно послухац упечатки зоз 60. Балу Руснацох у Вуковаре, алє и о новим музичним проєкту Женскей шпивацкей ґрупи Дому култури Руски Керестур Музични калеидоскоп. Ту и прилог о компонованю шпиванкох за Фестивал рускей шпиванки Ружова заградка, алє тиж и о конкурсу за нови забавни и дзецински шпиванки за Фестивал Червена ружа и Червене пупче.

Редакторка и водителька емисиї: Саня Дивлякович. Емисию Културна панорама ше емитує кажду нєдзелю на 12:30 г и репризно на 23:00 г, а мож ю послухац на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини.