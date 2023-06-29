На ютре почина 62. Фестивал рускей култури „Червена ружаˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фестивал рускей култури „Червена ружаˮ, почина на ютре 30. юния и будзе тирвац два днї.

Пияток, 30. юния на 19 годзин почнє манифестация „Червенe пупче”. У першей часци буду виведзени 11 нови композициї за дзеци, а у другей часци школяре висших класох основней школи наступя зоз старшима композициями у новим аранжману. Провадзиц их будзе новоформовани бенд, составени насампредз зоз дзецох: „Горуци кромпльочкиˮ.

Манифестация „Червена ружа” почнє на 21 годзин и на нєй млади шпиваче виведу нови забавни композициї у провадзеню Фестивалского оркестру.

На Музичним вечаре „Юлиян Рамач Чамо” котри почнє на 22 годзин, наступя дванац фамелийни дуети зоз шпиванками у народним духу, а провадзиц их будзе Оркестер керестурского Дома култури.

Соботу, 1. юлия, другого дня Фестивалу на 20 годзин почню „Одгуки ровнїни”, вечар фолклорних ансамблох зоз наших местох. После того на 21:30 годзин наступя госци зоз Гуменого зоз Републики Словацкей.

Шицки програми буду отримани у дворе школи „Петро Кузмяк”, а розвага зоз музику на просторе коло спортскей гали. Орґанизатор фестивалу Дом култури Руски Керестур.

Фестивал софинансовали Општина Кула, Национални совит Руснацох, Министерство култури и информованя Републики Сербиї и Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами.