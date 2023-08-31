На ютре почина нови школски рок

РУСКИ КЕРЕСТУР – На ютре, 1. септембра и у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” почина нови школски 2023/24. рок.

Приєм и привит школярох-штредньошколцох перших класох, ґимназиї на руским и сербским язику и туристично-готелиєрски технїчар будзе на 8 годзин у школским голу. Школярох привита директорка школи и оддзелєнски старшинове.

Привит и приєм першокласнїкох основней школи и їх родичох, плановани тиж ютре 1. септембра на 12:15 годзин у школским дворе. Привитаю их директорка и учительки, а школяре буду и розпоредзени до трох оддзелєньох.

Школяре другей класи основней школи перши дзень до школи тиж маю присц на 12:15 годзин, док шицки други, и штредньошколци и основношколци, по розпорядок маю присц на 8 годзин.