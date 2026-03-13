На ютре премиєра представи „Кантата за Ленку и Лазу”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На соботу, 14. марца, будзе премиєрне виводзенє найновшого проєкту Руского народного театру Петро Ризнич Дядя у сезони 2025/2026, а то музично-поетска инсценация наволана Кантата за Ленку и Лазу, а слово о леґендарней нєщешлївей любови Лази Костича и Ленки Дундєрски.

Представа би требала буц афирмация вкупних интелектуалних и креативних капацитетох рускей заєднїци и на таким проєкту ше то доказує, понеже уключене барз вельке число окреме креативних людзох.

Представа ше состої зоз велїх музичних точкох, хтори компоновал Владимир Малацко, а одшпивали Мирослав Малацко и Марина Роман, а знял и технїчно их ушорел Златко Русковски. Окрем новокомпонованих, у представи буду и руски народни писнї, даєдни обробени, а даєдни у ориґиналу, та на таки способ похасновани и наш скарб.

Представа у Велькей сали Дома култури почнє на 19:30 годзин, а уходнїца будзе 200 динари.