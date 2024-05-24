На ютре Републичне змаганє з руского язика

РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурска школа на ютре, 25. мая будзе домашня Републичному змаганю з руского язика и язичней култури за школярох седмей и осмей класи.

Змагац ше буду шицкого 31 школяр, а шесцеро школяре зоз двох школох и двох местох дзе руски язик у порядней настави, а то Коцур и Руски Керестур, а тиж и 25 школяре зоз 12 местох и 21 школи котри руски язик уча як виборни предмет. Вони ше на републичне змаганє пласовали зоз медзиокружного котре пред мешацом отримане тиж у керестурскей школи.

Приход учашнїкох предвидзени до 9:30 годзин, а потим и отверанє змаганя, а ришованє тестох од 10 до 12:30 годзин. Преглашенє резултатох змаганя би мало буц медзи 13:30 и 14 годзин.

У медзичаше док ше будзе препатрац тести, домашня школа змагательом презентує проєкт Руски язик у швеце технолоґиї.

Змаганє орґанизує Дружтво за руски язик, литературу и културу з Нового Саду, вєдно з домашню Школу „Петро Кузмяк” и Министерством просвити Републики Сербиї.