На ютре ше будзе пирскац суньоґи

автор Вл. Дїтко
ШИД – На подручу општини Шид на ютре, штварток 7. мая будзе ше пирскац суньоґи на жеми и зоз воздуху.

Як сообщели зоз локалней самоуправи, пирскац ше будзе од 17 по 19:30 годзин, а пчоларе спозорени же би превжали мири защити пчолох и ладох.

