На ютре у Руским Керестуре акция добродзечного даваня креви

РУСКИ КЕРЕСТУР – У орґанизациї Червеного крижа Кула и Заводу за трансфузию креви Войводини будзе орґанизована акция добродзечного даваня креви. Акция будзе отримана на ютре, соботу, 21. фебруара од 9 по 11 годзин, у зборнїци Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк”.

Даватель креви може буц кажда здрава, одроснута особа од 18 по 65 роки, при хторей ше зоз лїкарским препатрунком и преверйованьом кревовей слики, односно уровню гемоґлобину, утвердзи же даванє креви нє загрожи анї ю анї особу хтора би тоту крев достала.