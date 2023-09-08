На ютре УО Рускей матки и промоция єй Глашнїка

РУСКИ КЕРЕСТУР – Заєднїцка схадзка Управного одбору Рускей матки и Редакцийного одбору його глашнїка „Руснак” будзе отримана на ютре на 17:30 годзин у просторийох Матки у Спортскейу гали. На 19 годзин будзе промоция 36. числа Глашнїка „Руснак”.

На заєднїцкей схадзки на дньовим шоре осем точки, а медзи нїма анализа отриманого 17. Конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох (РРЛ) и заключенє финансийней конструкциї, потим видавательна диялносц Матки од 37. числа Глашнїка „Руснак” по други виданя у тим року як и конкурс за наступни рок, одход на схадзку Шветовей Ради РРЛ до Горватскей и друге.