На Кампу мултикултурализму успишни и Кузмяковци

КАНЇЖА – Школяре Штреднєй школи „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура од 17. по 20. юний участвовали на седмим „Кампу мултикултурализма 2023” котри у Канїжи отримани у рамикох проєкту „Афирмация мултикултурализма и толеранциї у Войводини”. Соорґанизатор Кампу Покраїнски секретарият за образованє, управу, предписаня и национални меншини – национални заєднїци.

Камп ше отримує у двох терминох, та у тим першим участвовали по осмеро школяре зоз осем штреднїх школох зоз Суботици, Панчева, Червинки, Вербасу, два екипи з Нового Саду, зоз Зомбора и Руского Керестура зоз своїма наставнїками. Керестурску школу „Петро Кузмяк” представяли Елена Шомодї и Александар Шанта зоз I-1, Стефан Вонич зоз I-3, ⁣Клара Катрина и Мая Сопка зоз II-1, ⁣Ервин Кираль зоз III-2 и ⁣Оґнєн Якич зоз III-3 оддзелєня и їх наставнїца Соня Чапко.

Учашнїки з керестурскей Школи були у двох екипох хтори освоєли наградне путованє. Так Червена екипа, у котрей була Клара Катрина зоз II-1 оддзелєня, освоєла 1. место и обезпечела себе наградне путованє на єшень, а Червену екипу водзела наставнїца Соня Чапко.

Попри побиднїцкей екипи, на тайним гласаню учашнїкох, путованє освоєла и Белава екипа вибрана за най фер екипу кампа. У белавей екипи бул школяр Стефан Вонич зоз I-3 – туристичного оддзелєня керестурскей Школи.