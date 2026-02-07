ИнформованєКултураРутенпресТексти

На Капушнїк фесту и кнїжки „Руского слова”

автор М. Афич
КОЦУР – На пиятим Капушнїк фесту котри нєшка будзе у центре Коцура, годно купиц и кнїжки котри видала НВУ Руске слово, а шицки буду на знїженю 30 одсто.

На штанду Руского слова годно купиц найновши кнїжки за старших и за дзеци, а медзи нїма и Традицийни русински кувар, у хторим, єст и рецепт за капушнїки.

Годно купиц и кнїжку о Руснацох у Канади, Руски християнски календар 2026. дзецинску сликовнїцу Мойо перши слова, приповедки Воденїчка на стриберним потоку и велї други и нови алє и скорейши виданя, по наисце вигодних ценох.

