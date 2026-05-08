На керестурским Кирбаю и кнїжки Руского слова

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вашарскей часки Кирбаю ютре, 9. мая годно купиц и кнїжки НВУ Руске слово, од найновших по скорейши виданя а по акцийней, знїженей цени 30 одсто.

У понуканю Русински традиционални кувар на сербским язику будзе по 1.500 динари, кнїжка о Руснацох Канадянох Саскачеван мой други дом по 1.400 дин, найновши дзецински сликовнїци Заграда и Мойо перши слова по 490 динари, Воденїчка на стриберним потоку по 700 дин и велї други скорейши виданя зоз рижних едицийох нашого видавательства, од историї, публицистики и литературни твори.

На штанду Руского слова котри будзе просто Школи Петро Кузмяк, тє. просто Костелниковей хижи, годно купиц и Святе писмо на руским язику котре видала наша Епархия, по цени 3.500 дин.