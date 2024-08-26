На Керестурским котлїку найлєпши паприґаш порихтали Савиноселци (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – На керестурским базену всоботу пополадню, 24. авґуста отримани 8. Керестурски котлїк, котри орґанизує керестурске Здруженє спортских рибарох Коляк. Найлєпши рибово паприґаши уварели екипи зоз Савиного Села, Крущичу/Кули и зоз Лалитю.

Спомедзи паприґашох котри були означени з числами, перши три найлєпши обєктивно вибрали судийове у составе Янко Марич Чарли, Микола Хрин и Михайло Костелник, а символични награди, дипломи, погари и котлїки побиднїком уручел предсидатель Здруженя Коляк Михайло Пашо.

На Котлїку участвовала 21 екипа составена зоз шицких ґенерацийох, найвецей домашнїх Керестурцох и їх госцох, а попри побиднїцких екипох з околних местох, уж традицийно були и Дюрдьовчанє зоз КУД „Тарас Шевченко”.

Як и орґанизаторе и учашнїки наглашели, гоч красне и змагац ше, найважнєйше було друженє у красним и приємним амбиєнту.