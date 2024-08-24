На Керестурским котлїку нєшка 23 екипи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Змаганє у вареню рибового котлїка Керестурски котлїк, будзе отримане нєшка, 24. авґуста на рускокерестурским базену, а до штвартку ше приявели аж 23 екипи нє лєм з Керестура, цо найвецей по тераз, як гваря орґанизаторе Здруженє спортских рибарох „Колякˮ.

Змаганє будзе на базену, а плановане же би змагателє пришли до 14:30 годзин, кед буду приявйовац свойо екипи, та ше им такой подзелї и рибу. Такой почнє и змаганє хторе будзе тирвац по 18 годзин, кед змагателє придаю свойо мисочки з рибовим паприґашом на оценьованє.

Од 19 годзин ше будзе преглашовац побиднїкох и додзельовац награди за перши три места.

Орґанизаторе з тей нагоди обезпечели по 3 кили очисценей риби и хлєба, а змагателє у обовязки обезпечиц себе прибор за єдзенє и бутан на хторим буду вариц.