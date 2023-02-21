На коцурскей Основней школи поставене нове закрице

КОЦУР – Школяре Основней школи „Братство єдинство” з Коцура пондзелок, 20. фебруара, предлужели зоз порядну наставу после нєпланованей седемдньовей павзи. Годзини нє отримовани пре нєщесце котре ше случело початком мешаца, 4. фебруара кед з будинку тей образовней установи моцни витор знял закрице.

Дзекуюци аґилносци Покраїнскей влади и општини Вербас, осем днї було потребне же би коцурска школа достал нове закрице. Предсидатель општини Предраґ Роєвич, вєдно зоз своїма сотруднїками, обишол Основну школу у Коцуре же би ше прешвечел же шицки роботи закончени.

По його словох, поспишело им ше сполнїц обецане и за осем днї направиц нове закрице, же би ше шицки 367-еро школяре могли врациц на порядну наставу. Шицки роботи окончени з вельку потримовку и порозуменьом предсидателя Покраїнскей влади Иґора Мировича, и дзекуюци йому, як додал Роєвич, поспишело им ше обезпечиц седем милиони динари и у рекордним чаше орґанизовац окончованє потребних роботох.

Директорка коцурскей Основней школи Сенка Мученски з тей нагоди визначела же є барз задовольна же ше школяре швидко врацели до школских лавкох, а шицко цо препущели у настави – швидко будзе и надполнєне. Достали согласносц од Покраїнского секретарияту за образованє же би тоту нєплановану павзу надополнєли през окремне анґажованє под час роботних дньох и двох роботних соботох, та як гварела, уж по конєц того кварталу шицко препущене будзе одробене.

Заменєне коло тисяч квадратни метери закрица на цалим школским будинку, як и часц закрица на физкултурней сали и закрице на будинку котри повязує тоти два вельки часци коцурскей образовней установи. Тиж, санирани и облаки котри розбити кед спадла греда зоз закрицом. Директорка Мученскова подзековала Покраїнскей влади, општини Вербас и фирми котра окончовала роботи на барз ефикасним дїлованю котре, як заключела, обезпечело же би так швидко предлужели зоз наставу.