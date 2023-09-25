На Колониї означени ювилеї подобових творительох

ҐОСПОДЇНЦИ – У просторийох Основней школи ,,Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох, 23. и 24. септембра, отримана дзеветнаста Колония подобових уметнїкох ,,Стретнуце у Боднарова”.

Того року у рамикох Подобовей колониї означени седем рочнїци подобових творительох – дзеведзешат роки од народзеня подобового уметнїка, маляра Петра Мояка, седемдзешат роки од народзеня подобовeй творительки Мариї Бесерминї, седемдзешат роки од народзеня подобовей творителькия Душанки Стакич, пейдзешат роки од народзеня подобовей творительки Сузани Йович, штерацец роки од народзеня академскей малярки, скулпторки Станислави Костич, штерацец роки од народзеня академскей малярки, педаґоґи Бранислави Смилянич, и штерацец роки од народзеня подобовей творительки Єлени Томин.

Внєдзелю, 24. септембра отримана и 22. дзецинска колония на хторей участвовали школяре подобово творителє.

Под час отримованя Подобовей колониї, у Подобовей ґалериї Месней заєднїци Ґосподїнци виложени роботи зоз осемнастей колониї, хтора була отримана прешлого року..

Подобову колонию „Стренуце у Боднарова” орґанизує Дружтво за руски язик, литературу и културу, Нови Сад и находзи ше у Календаре значних манифестацийох Националного совиту Руснацох и Туристичного понукнуца Општини Жабель. Отримованє тогорочней Колониї финансийно потримали Општина Жабель и Национални совит рускей националней меншини Сербиї, а Колонию потримали Туристична орґанизация Општини Жабель, Месна заєднїца Ґосподїнци и почитователє подобовей творчосци зоз Ґосподїнцох и ширше.