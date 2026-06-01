На колониї у Жаблю участвовали и два Дюрдьовчанки

ЖАБЕЛЬ – У дворе Општинскей народней библиотеки (ОНБ) „Велько Петрович” у Жаблю, вчера, внєдзелю 31. мая отримана подобова колония у орґанизациї Здруженя дружтва „Шайкашска”.

Спред Здруженя, Йованка Беквалац зоз Петроварадину привитала аматерох зоз вецей местох Шайкашскей котри з тей нагоди мальовали на шлєбодну тему.

На подобовей колониї участвовали и нашо два уметнїци, Мая Дорокхази и Мирослава Рамач зоз Дюрдьова котри намальовали упечатлїви малюнки.

Материял, костиранє и место за мальованє обезпечела и порихтала ОНБ „Велько Петрович” зоз Жаблю. Шицки малюнки намальовани на тей колониї останю у библиотеки. Колония тирвала од 9 по 13 годзин.