На концу у штредку таблїчки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Русин” внєдзелю, 9. юния у остатнїм петнастим колу першенственого стретнуца ПФЛ Зомбор, у Руским Керестуре одбавел процив екипи ФК „ЧСК” зоз Челарева, дзе стретнуце закончене без побиднїка, а резултат на концу глашел 1:1.

Русин бавел у составе – Михайло Надь, Стефан Тома, Боян Голик, Александар Кочиш (Матей Кршич), Стефан Мароєвич, Михаило Божович (Иґор Грньчар), Дарко Сушич (Лука Иличич), Матей Саянкович (Деян Будински), Иван Чапко, Илия Йованович (Велько Шомодї) и Деян Чернок. Ґол за Русин дал Матей Саянкович.

ФК „Русин” после одбавеного остатнього першенственого кола завжал 9. место на таблїчки зоз освоєнима 37 бодами. За Русиновцох друга полусезона була вельо успишнєйша, понеже у ярнєй часци освоєли 26 боди и так обезпечели и у идуцей сезони бавенє у ПФЛ Зомбор.