На Конґресу СФУЛО усвоєна Резолуция

НОВИ САД – Шветова Федерация Українских Лемковских Орґанизацийох (СФУЛО) отримала 20. авґуста Конґрес у Новим Садзе, на Конгресу, медзи иншим, усвоєна Резолуция.

Зоз Резолуцию СФУЛО у мено сонароднїкох хтори жию у Польскей, України, Словацкей, Зєдинєних Америцких Державох, Канади, Сербиї и Горватскей, виражує щиру подзековносц предсидательови Републики Сербиї Александрови Вучичови, на потримовки, хтора указана України и українскому народу пре терашнї збуваня. Резолуцию подписал предсидатель СФУЛО Марко Гoвaнський.

СФУЛО

