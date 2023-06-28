На конїцких обегованьох у Суботици

СУБОТИЦА – Конїцки клуб „Русин” участвовал на конїцким обегованю, хторе отримане внєдзелю, 24. юния на Городсим гиподрому у Суботици. Конь Марко Иґора Папуґи освоєл друге место, а кобула Полонеза Иґора Надя, мала менєй щесца на тим обегованю и була дзевята.

Конїцке обегованє ше волало „Мерцедес Бенц” (MercedesBenz), отримане у Суботици, а тота фирма була и спонзор обегованя. Обидва конї бежали у точки „Mерцедес Бенц ЕКЮ” и кажда точка мала назву по даяким моделу авта, а наградни фонд того обегованя бул 100.000 динари.

Бежали у партиї до 2.000 боди, дзе длужина драги була 1.609 метери.

Побиднїк обегованя у Суботици бул конь Амстердам ЙМХ (AmsterdamJMH), а то конь Николи Йокича, нашого познатого кошаркаша.

Цале обегованє було напарте, конь Марко бул цали час предостатнї, алє кед ше вошло до остатнєй круцини, пребил ше з вонкашнього боку и обегнул скоро шицких и так завжал друге место. Перше место му вимкло за єдну длужину коня, алє вибежане єдно добре обегованє. Кобула Полонеза слабше бежала и закончела обегованє на дзевятим месце.

Папуґов конь Марко вибежал час од 1:18:4, док Надьова Полонеза вибежала час од 1:19:6 по километру.

Орґанизатор конїцкого обегованя бул Конїцки клуб „Бачка” зоз Суботици.