На Конкурс НВУ „Руского Слова” за Видавтельни 2024. рок сцигло 13 рукописи

НОВИ САД – Явни конкурс за Видавательни 2024. рок, котри за кнїжки порядно розписує НВУ „Руске слово”, тирвал од 1. януара и закончени є 31. авґуста 2023. року.

На конкурс сцигло 13 нови рукописи, од того два за дзеци. По конєц року рукописи оценї и направи конєчни список за Видавательни 2024. рок комисия Видавательней дїялносци у составе: Ирина Гарди Ковачевич, академик Юлиян Тамаш, Ваня Дула и Микола Шанта (одвичательни редактор Видавательней дїялносци), а тиж за виданя за дзеци Мая Зазуляк Гарди (одвичательна редакторка часопису „Заградка”) и за публикациї од медзиинституцийного значеня директор установи Борис Варґа.

До Видавательного плану за 2024. рок войду и кнїжки котри пре финансийни причини нє могли буц реализовани у тим и прешлих рокох.

Нови порядни явни конкурс за Видавательни 2025. рок за придаванє рукописох и обявйованє кнїжкох по руски з обласци поезиї, прози, драми, наукових и есеїстичних жанрох, литератури за дзеци, младих и одроснутих, будзе розписани 1. януара 2024. року.