На конкурсу „Шпиваме розлично, слухаме зоз шерцом” перше место Андрейови Горнякови з Коцура

КОЦУР – На Конкурсу за вибор видео-роботи на тему „Шпиваме розлично, слухаме зоз шерцом” школяр штвартей класи руского оддзелєня Основней школи „Братство єдинство” зоз Коцура Андрей Горняк завжал перше место и достал награду за найлєпшу роботу.

Тема розписаного конкурсу була представянє мултикултурализму и унапредзованє медзинационалней толеранциї и очуванє културного идентитету етнїчних заєднїцох у Войводини през видео роботи.

Видео робота котру учашнїки посилали ше состояла зоз шпиваня народней шпиванки на мацеринским язику, а Андрей з помоцу родичох направел таку роботу котра, по думаню Комисиї, була найлєпша. Вон на видео знїмку одшпивал шпиванку „Зламала ше кормань деска”.

Окрем Андрея Горняка, зоз коцурскей Школи на Конкурсу участвовали и школяр штвартей класи Мирослав Бесерминї и школярка першей класи Катарина Бесерминї.

Конкурс розписал Форум за едукацию, сотруднїцтво, афирмацию и потримовку гражданскому дружтву – ФЕСАП з Нового Саду Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци.