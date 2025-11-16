На Костельниковей єшенї представени и кнїжки за старших

РУСКИ КЕРЕСТУР – После промоциї кнїжкох за наймладших у Школи „Петро Кузмякˮ, 14. новембра, програма XXXII културней манифестациї „Костельникова єшень” предлужена у вечарших годзинох у Доме култури, у Клубу 10, зоз промоцию найновиших виданьох НВУ „Руске словоˮ, а у сотруднїцтве зоз Заводом за културу Войводянских руснацох, за старших читательох.

Пред централну програму, нащивителє Манифестациї мали нагоду видзиц виставу фотоґрафийох Руских дзивкох у народним облєчиве Петра Дешича, зоз чию роботу домашня публика уж добре упозната. Дешич фотодокументариста живота людзох шицких етнїчних заєднїцох у Войводини, та и Руснацох, а подробнєйше о його творчосци з автором кратко побешедовал Мирон Джуня.

Потим, Манифестация предлужена зоз представяньом кнїжкох за старших, та на тот завод бешедоване о кнїжки „Саскачeвaн мой други дом – Панонски Руснаци на канадскей прериїˮ, хтору видало Саскачеванске дружтво и НВУ „Руске слово”. О тей обсяжней кнїжки, бешедовала Блажена Хома Цветкович, а прейґ напредок знятого видео знїмку, до програми була уключена и орґанизаторка того проєкту, Марина Колошняї. Виданє „Руски народни шпиванки на пожичени мелодиїˮ Дюри Латяка, була шлїдуюца кнїжка о хторей бешедовал автор, на промоциї спомнути и автобиоґрафски роман „Рика Мономахˮ, автора академика проф. др Юлияна Тамаша, хтори ше присутним тиж озвал прейґ видео знїмку. Авторка кнїжки „У мено єшенїˮ, млада поетеса Михаела Еделински, нє була з тей нагоди присутна, алє о єй творчосци годно послухац на Мултимедиялней манифестациї младих „Дньовкаˮ. О кнїжки „Преписка епископа Дионизия Нярадия з митрополитом Андрейом Шептицким (1902-1938)ˮ автора о. др Юстина Бойка, бешедовал историчар Сашо Сабадош, док на концу, Михал Симунович представел свою кнїжку „После файронтуˮ.

Модератор цаловечаршей програми була Ясмина Дюранїн, а програму збогацели – млади музичар Теодор Гарвильчак на гармоники, и Женска шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур.