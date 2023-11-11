На „Костельниковей” Стретнуце рецитаторох и „Дньовкаˮ

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Културна манифестация „Костельникова єшеньˮ предлужує свойо програми, та ше нєшка отрима Стретнуце рецитаторох и „Дньовкаˮ.

На 15 годзин, у Основней школи „Петефи бриґадаˮ у Кули отрима ше Стретнуце рецитаторох „Михайло Зазулякˮ, чий орґанизатор руске КУД „Др Гавриїл Костельникˮ. У програми буду участвовац рецитаторе зоз наших местох.

У просторийох Омладинского дома навечар перше будзе отворена вистава фотоґрафийох, а потим младежска Мултимедиялна манифестация „Дньовкаˮ, хтору орґанизує Здруженє гражданох Пакт Рутенорум. После програми будзе и Друженє младих „Афтер-партиˮ у истим просторе.

На нєдзелю, 12. новембра, на 18 годзин „Костельникова єшеньˮ ше предлужи у Дюрдьове, у просторийох КУД „Тарас Шевченкоˮ.