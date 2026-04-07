На Квитну нєдзелю у Дюрдьове

автор С. Саламун
ДЮРДЬОВ – У Грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици, внєдзелю 5. априла, вирни преславели Квитну нєдзелю.

Багнїтки на Квитну нєдзелю пошвецени у раншей Служби Божей котра була на 10 годзин. Службу служел о. Борис Холошняй котри у казанї присутних здогаднул на значносц того швета.

Члени Церковного одбору и того року пририхтали багнїтки, а познєйше их дзелєли парохияном котри з нїма однєсли благослов до свойого дому або на гроби своїх милих покойних, як цо то обичай на Квитну нєдзелю.

На стреду 8. априла на 9 годзин будзе споведз хорих, а на 18 годзин остатня Служба Божа Преждеосвящених дарох.

Ютредзень, штварток, 9. априла, Желєни штварток, на 18 годзин будзе Служба Божа Тайней вечери и Утриня Страсцох, читанє дванац Евангелийох.

На Вельки пияток, 10. априла на 9 годзин Царски часи, на 15 годзин Вечурня Исусового хованя, а на 18 годзин будзе Єрусалимска утриня.

На Вельку соботу, 11. априла на 9 годзин будзе Служба Божа Василия Велького з Вечурню, а на 21 годзин Воскресна утриня.

На перши дзень Велькей ноци, на нєдзелю, 12. априла, на 10 годзин будзе Пасхална литурґия з пошвецаньом паскох, а на 18 годзин Воскресна Вечурня.

На Шветли пондзелок, 13. априла на 10 годзин будзе Божествена литурґия и мированє, а на 18 годзин Воскресна вечурня и мированє, после чого будзе Духовни концерт Церковного хору „Розанов” з нагоди 30 роки од снованя.

На Шветли вовторок, 14. априла на 10 годзин будзе Божествена литурґия, а на 18 годзин Воскресна вечурня.

